Rientra l'allerta smog in Emilia, stop misure emergenza

BOLOGNA, 08 GEN - Rientra in Emilia l'allerta smog, con lo stop - da domani 9 gennaio - alle misure emergenziali che da giorni interessavano le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara. Cesseranno quindi le limitazioni ulteriori che impattano in particolare sui veicoli in circolazione compresi gli Euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti e sugli impianti di riscaldamento. Restano in vigore le misure ordinarie per la salvaguardia della qualità dell'aria.

