Il Ford F-150 utilizzato da Ken Block è stato venduto

Il sito di lbilimited.com ha comunicato che è stato venduto il pick-up Ford F-150 del 1977 guidato dal compianto Ken Block in Gymkhana Ten, un video ad alto tasso di adrenalina che ottenuto oltre 75 milioni di visualizzazioni su YouTube. Denominato Hoonitruck questo mezzo unico nel suo genere ospita sotto il cofano un motore Ford Performance V6 EcoBoost da 3,5 litri, preso in prestito direttamente dalla Ford GT che ha corso a Le Mans e portato alla potenza di 914 CV. Si tratta di un propulsore accoppiato ad un cambio Sadev a 6 marce, che lavora in sinergia con la trazione integrale.

Per rendere il veicolo adatto a gestire un potenziale del genere è stato creato un telaio tubolare sul quale è stata applicata una carrozzeria in alluminio, mentre la cabina è stata rinforzata. Completano il quadro le grafiche specifiche, i cerchi forgiati, e le sospensioni personalizzate.

La realizzazione del pick-up sarebbe costata oltre 1,5 milioni di dollari, secondo lbilimited.com ma, attualmente, non si conosce la cifra alla quale è stato venduto.



