Ds Automobiles presenta l'edizione limitata Édition France

Una nuova edizione limitata, battezzata Édition France, è già ordinabile e introduce elementi di personalizzazione sui modelli DS3, DS4 e DS7 a partire dall'allestimento Pallas.

L'edizione limitata si caratterizza per la presenza di dettagli dorati a contrasto della tinta di carrozzeria scura, lo stemma sul cofano Édition France con bandiera "Blu-Bianco-Rosso" su sfondo dorato e, a seconda del modello, il monogramma dorato applicato sul cofano. L'abitacolo si distingue, invece, per l'ampio uso di Alcantara nera.

Oltre ai dettagli già specificati, DS3 Édition France è equipaggiata con sedili anteriori riscaldati, telecamera 360 vision con monitoraggio dell'angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e, per la versione E-Tense 100% elettrica, caricatore trifase da 11 kW integrato a bordo. La gamma motori si compone delle versioni E-Tense e Hybrid e il listino parte rispettivamente da 42.350 euro e 34.200 euro.

L'edizione limitata DS 4 Édition France completa la gamma DS4 e vanta alcuni dettagli stilistici dedicati, come i cerchi Lima da 19 pollici, la ricarica wireless per gli smartphone abilitati e il pacchetto sedile elettrico. La motorizzazioni disponibili per questo allestimento sono: Hybrid a un prezzo di listino di 38.350 euro, Plug-in Hybrid 225 da 47.300 euro e BlueHDi 130 Automatic a un prezzo di 38.650 euro.

Infine, per DS7 l'allestimento Édition France include anche il portellone motorizzato con accesso mani libere, Ricarica wireless del telefono con due porte Usb-C, telecamera 360 Vision, DS Drive Assist, volante in pelle traforata con cuciture carminio e oro e Copertura airbag in pelle nera basalto. La gamma motori comprende le versioni Plug-in Hybrid 225 a un prezzo di listino di 54.200 euro, Plug-in Hybrid AWD 300 da 59.800 euro e BlueHDi 130 Automatic a un prezzo da 45.600 euro.

