Alessandria, da maggio una nuova viabilità per il centro città

Dal mese di maggio alcune strade del centro cittadino di Alessandria, in particolare zona di corso Roma e piazzetta della Lega, saranno interessate da modifiche della viabilità. Previsti cambiamenti del senso di marcia dei veicoli e introduzione di Aree Pedonali Urbane accessibili attraverso varchi elettronici.

I permessi di transito a chi li richiederà, se con i requisiti per ottenerli, saranno forniti dal Comune digitalmente, attraverso un portale web creato ad hoc. Tra questi: chi è residente, chi ne ha bisogno per motivi di lavoro o studio, titolari di attività commerciali, produttive, artigianali e associazioni di volontariato, onlus, no profit, parenti di persone disabili.

"E' un passaggio essenziale per mettere al centro i cittadini - spiega l'assessore Michelangelo Serra - Con l'Apu il monitoraggio delle aree pedonali garantirà nuovi spazi per gli alessandrini e nuove opportunità di vivere la città".



