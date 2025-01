Dakar 2026: due equipaggi per il programma Saudi Next Gen

L'Arabia Saudita ha scelto i suoi rappresentanti per la Dakar 2026 grazie al programma Saudi Next Gen, che ha sottoposto i pretendenti a un intenso piano di allenamento a Bisha dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 sotto la supervisione del pilota italiano Edo Mossi e degli ambasciatori del motorsport saudita.

I piloti Hamza Bakhashab e Abdullah Alshegawi, insieme ai rispettivi navigatori Raed Alassaf e Fahad Alamr, sono stati scelti come rappresentanti del Regno per la Dakar 2026, uno degli eventi sportivi più impegnativi e prestigiosi al mondo.

La loro selezione segue prestazioni e progressi significativi durante il programma di allenamento e competizioni, segnando un passo importante nell'iniziativa Vision 2030 per supportare e sviluppare i talenti sauditi nel motorsport.

"Questa iniziativa non è solo una competizione, ma fa parte della Vision 2030 dell'Arabia Saudita. È un'opportunità per preparare una nuova generazione di piloti sauditi eccezionali che guideranno il motorsport nel Regno verso nuovi orizzonti" ha dichiarato Sua Altezza Reale il Principe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente della Federazione Saudita dell'Automobile e della Moto e della Saudi Motorsport Company, proseguendo: "Oggi siamo testimoni dei risultati degli straordinari sforzi compiuti dalla Federazione Saudita dell'Automobile e della Moto e dalla Saudi Motorsport Company, insieme all'Organizzazione del Dakar sotto la supervisione del Ministero dello Sport, per creare un'esperienza unica per la prossima generazione di piloti sauditi, aiutandoli a sviluppare le loro abilità e capacità nel mondo delle corse rally".

La Vision 2030 dell'Arabia Saudita è un programma che mira, tra l'altro, a far avanzare il motorsport e a coltivare una nuova generazione di piloti sauditi pronti a competere a livello globale. Il progetto Saudi Next Gen è una delle iniziative chiave ed è pensato per rafforzare la posizione del Regno come meta privilegiata per il motorsport, ispirando i giovani sauditi a inseguire i loro sogni nel settore.



