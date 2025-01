Dakar: saudita al-Rajhi vince la 48 ore, Sainz ritardo di 90'

Il pilota saudita Yazeed al-Rajhi, su Overdrive, ha vinto la seconda tappa della Dakar 2025 sezione auto, che si svolge in Arabia, chiudendo davanti a tutti la temuta "48 ore". Per Carlos Sainz senior, vincitore dell'edizione 2024, un'ora e mezzo di ritardo.

Si trattava di una tappa 'monstre' di 967 km, ripartita su due giorni. Al Rajhi l'ha completata in 10 ore, 56 minuti e 54 secondi, scontando anche una penalità di 2 minuti per eccesso di velocita'. A 4'16 e' giunto il sudafricano Henk Lategan, che resta in testa alla classifica generale. Dopo un ribaltamento nel quale e' stata danneggiata la sua Ford Raptor, Sainz ha accumulato un ritardo di 1 ora e 35 minuti.

Nelle moto, prosegue il dominio dell'austaliano Sanders, su KTM, che dopo aver vinto prologo e prima tappa si e' ripetuto nella seconda, anch'essa una 48 ore su 967 km.



