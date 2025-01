Premiazione "Man of The Year - Scuderia Ferrari Club Napoli"

Si è tenuta al Maschio Angioino la seconda edizione del "Man of The Year - Scuderia Ferrari Club Napoli", manifestazione organizzata dal sodalizio ufficiale della Ferrari a Napoli per assegnare i riconoscimenti relativi all'anno appena concluso. Ad effettuare le premiazioni, l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante assieme al presidente Luigi Liberti ed al coordinatore Scuderia Ferrari Mauro Apicella.

Il "Man of The Year 2024" è andato al meccanico della Scuderia Ferrari Luigi De Vizia, irpino che da oltre 10 anni lavora a Maranello prima nel Gran Turismo come addetto al montaggio del motore e dal 2016 con il team di Formula 1 dove si occupa degli pneumatici di Charles Leclerc e tra una settimana anche di quelli del neo pilota Louis Hamilton. Novità di questa edizione è l'inserimento di un premio al femminile: il "Woman of The Year" che è stato assegnato a Sara Fruncillo, pilota ed anche socia della Scuderia Ferrari Club Napoli, che è stata selezionata a rappresentare l'Italia nella Formula Woman Nations Cup, una competizione internazionale che mira a sdoganare la presenza femminile nel mondo del Motorsport.

"È con grande piacere che mi trovo qui oggi, in rappresentanza della città di Napoli, per celebrare la passione che animano la Scuderia Ferrari Club Napoli. Questa seconda edizione del 'Man of The Year' è un evento che va oltre la semplice premiazione, rappresentando un vero e proprio tributo all'amore per la Ferrari e alla capacità di unire le persone attorno a una passione comune. La Scuderia Ferrari Club Napoli è un esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione e di promozione del territorio. Ringrazio tutti gli organizzatori per l'impegno profuso e porgo le mie più sincere congratulazioni ai vincitori di questa edizione".



