Partito il controesodo, 'previsti 8 milioni di transiti'

Nel primo sabato dell'anno ha avuto inizio l'attesa fase di controesodo con i primi rientri al termine delle festività natalizie. Nel complesso, durante le tre giornate di controesodo si stimano circa 8 milioni di transiti lungo la rete di Autostrade per l'Italia.

Già dalla mattinata di ieri la circolazione sulla rete di Autostrade per l'Italia è risultata particolarmente intensa con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto lungo le direttrici che da sud conducono verso il nord Italia come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto e nel nord-ovest in direzione Milano.

La circolazione rimarrà molto sostenuta lungo gli stessi tratti durante la giornata di oggi e in quella di lunedì 6 gennaio in cui si registrerà l'ultima fase dei rientri.

Attualmente il traffico risulta regolare in ingresso verso i principali centri metropolitani del centro-nord come Milano, Bologna, Firenze e Roma ed è previsto un aumento a partire dal primo pomeriggio. Un miglioramento è atteso nella tarda serata.





