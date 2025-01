Capri, la prima delibera del 2025 riguarda la viabilità

La giunta del Comune di Capri inaugura il nuovo anno con una delibera valida per il 2025 che disciplina la circolazione veicolare sulle strade carrozzabili interne all'isola. La giunta presieduta dal sindaco Paolo Falco ha stabilito che: "per poter circolare servirà un contrassegno, dal 31 marzo al 2 novembre e, successivamente nel periodo natalizio dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026". La proposta dell'amministrazione comunale di Capri è stata inviata al Ministero dei Trasporti e il divieto vale per i mezzi non appartenenti alla popolazione stabilmente residente nei due comuni isolani di Capri ed Anacapri. Per i residenti per poter circolare sulle strade carrozzabili dell'isola dovranno registrare il veicolo presso il corpo di polizia municipale che rilascerà un apposito contrassegno, che sarà così l'unico documento utile per consentire loro la circolazione.



