A Firenze Befana su moto d'epoca porta doni al 'vigile urbano'

Tutto pronto a Firenze per 'la Befana del Vigile Urbano', tradizionale sfilata di auto d'epoca del Camet che il 6 gennaio trasporterà la vecchietta coi doni su una motocicletta centenaria insieme alle moto del Corpo della Polizia Municipale. La 'Befana del Vigile Urbano del Camet' è ripetuto ogni anno dal 1996 per rievocare la consuetudine, ormai abbandonata da decenni, che gli automobilisti fiorentini avevano lasciando regali per i vigili sui cilindroni (piattaforme tonde a forma conica) da dove smistavano il traffico. Era, all'epoca, un cortese atto di riconoscenza verso chi vigilava sulla circolazione e sulla sicurezza a Firenze. La manifestazione inizierà alla 9,30 con il raduno di auto d'epoca al piazzale delle Cascine. La carovana partirà alle 10,30, sfilando in parata nelle vie del centro, per raggiungere piazza Santa Maria Novella verso le 11,30. All'ingresso ci sarà una postazione con un 'Vigile Urbano' in divisa d'epoca che sul 'cilindrone' e la divisa dell'epoca, riceverà i pacchi alimentari consegnati dalle auto partecipanti, come ricordo della tradizione della "Befana del Vigile Urbano". I pacchi alimentari verranno poi consegnati alle associazioni che provvederanno a distribuirli alle famiglie con necessità. Verso mezzogiorno arriverà la Befana che, sotto il gazebo del Camet, distribuirà doni ai bambini presenti assieme alle istituzioni della Città, della Regione e ai rappresentanti del Corpo della Polizia Municipale. Le auto d'epoca resteranno esposte in piazza Santa Maria Novella fino alle 13,30. Ingresso libero per tutti. Lo stesso giorno alle ore 10 al Torrino di Santa Rosa anche l'Associazione Rondinella del Torrino ripropone l'evento della 'vecchietta" che consegnerà giocattoli e calze per i bambini (figli e nipoti) dei soci del circolo. "Anche quest'anno manteniamo l'appuntamento - spiega il presidente Roberto Ciulli - con la consegna di giocattoli e calze per i bambini dei nostri soci. Un momento di tradizione e allegria apprezzato da grandi e piccini. Un appuntamento mai interrotto anche negli anni del Covid, quando ci inventammo la 'Befana delivery', facendo recapitare i doni a domicilio". L'appuntamento è per le ore 10 presso il Torrino di Santa Rosa (lungarno Soderini 2). Al termine rinfresco per tutti i partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA