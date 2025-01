Smog: 'bollino rosso' in sei province dell'Emilia-Romagna

Salgono a sei le province emiliano-romagnole interessate dalle misure emergenziali per la qualità dell'aria: a quelle di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, in cui l'allerta smog era già stata annunciati ieri, si aggiungono Bologna e Ferrara. E' quanto emerge dal consueto bollettino 'Liberiamolaria' stilato dall'Arpae dell'Emilia-Romagna.

Nel dettaglio le le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti - fino a diesel Euro 5 - nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti d'emergenza, come il mantenere temperature massime nelle abitazioni a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali a 17 gradi rimarranno attivi nei comuni di pianura delle province interessate fino a martedì 7 gennaio incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA