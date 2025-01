Supercar: aggirare i tempi di attesa è molto costoso

Le liste d'attesa per le auto del momento, quelle più ammirate dagli appassionati e desiderate dagli acquirenti più facoltosi, sono sempre più lunghe, si parla di due anni per avere alcune auto, causa produzione sold out; e così c'è sempre la possibilità, per chi non bada a spese, di rivolgersi agli esperti del settore che propongono le auto in questione in tempio rapidi.

Certo, a volte bisogna accontentarsi del colore e dell'abbinamento interno già configurato, ma su f1rstmotors.com si può acquistare una Ferrari Purosangue del 2024 a km0 all'equivalente di oltre 771 mila euro. Il corpo vettura esterno è di un candido bianco abbinato ad interni con parte della plancia e sedili in pelle di colore blu, ma si può avere velocemente, anche se il rincaro rispetto al prezzo base di 390 mila euro, va quasi a raddoppiarne il valore di mercato.

Non mancano le proposte tra i rivenditori italiani, con colorazioni differenti, che vanno dal rosso al nero passando per il grigio, anche se il chilometraggio influisce in maniera importante. Infatti, su autoscout24.it si va dai 690 mila euro richiesti per un esemplare con 3.500 km all'attivo, fino ad 1 milione di euro per una vettura con soli 10 km.

Non tutti specificano chilometraggio e anno d'immatricolazione, per cui alcune proposte vanno approfondite dagli interessati, come quella di una Purosangue offerta a 660 mila euro. In ogni caso, il rincaro parte da circa 270 mila euro, a salire, fino alla proposta più ambiziosa, capace di spingersi fino ad 1,2 milioni di euro.

Il discorso non cambia per quanto riguarda un'altra supercar, la nuova Lamborghini Revuelto, che ha un listino di base di poco superiore ai 517 mila euro. La V12 elettrificata made in Sant'Agata Bolognese su autoscout24.it non viene venduta a meno di 780 mila euro, cifra relativa ad un esemplare con soli 350 km percorsi. Ma si può arrivare, come recita un'inserzione, fino a 890 mila euro, con una configurazione modificabile. Mentre una Revuelto in pronta consegna di colore grigio immatricolata nel 2024, e con soli 200 km all'attivo, viene proposta a 795.000 euro. Come per la Ferrari Purosangue c'è un rincaro minimo di circa 270 mila euro, 263 mila euro per esattezza.

