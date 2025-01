Smog, a Frosinone scatta subito il blocco del traffico

Il 2025 inizia subito con l'emergenza smog a Frosinone: il sindaco ha firmato questa sera un provvedimento con il quale dispone il blocco dei veicoli inquinanti dal 3 al 6 gennaio. Non potranno accedere al centro cittadino. La misura è stata decisa in quanto le centraline per il rilevamento delle polveri sottili hanno registrato il superamento dei valori massimi. A partire dal 3 e fino a tutto il 6 gennaio è vietata la circolazione per le auto di classe pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per le autovetture di classe pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Divieto, inoltre, di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 stelle; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto. Limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso.



