All'asta una DeLorean del film 'Ritorno al Futuro II'

Un esemplare del 1981 di DeLorean DMC-12, costruito secondo le specifiche del veicolo utilizzato per le riprese del film 'Back to the Future Part II', insieme ad altre sette auto, andrà all'asta da Mecum il prossimo 18 gennaio.

Le sette auto prodotte sono state tutte utilizzate per eventi promozionali dedicati al lungometraggio e se nei diversi episodi della saga di 'Ritorno al futuro' sono state utilizzate diverse configurazioni della macchina del tempo su base DeLorean, forse la più memorabile è proprio la versione volante usata nella parte II, con tanto reattore Mr Fusion e ruote che girano lateralmente, diventando dei propulsori.



La DeLorean è stata scelta a suo tempo per 'Back to the Future' per via del suo design futuristico. La vettura è stata sviluppata a partire dalla base originale di una DeLorean, da un team guidato che in precedenza aveva lavorato su film di fantascienza 'Blade Runner' e numerosi show televisivi.

Questo 'DeLorean volante' promozionale sarà messa all'asta da Mecum il 18 gennaio in Florida. Pur non essendo un veicolo usato per le riprese del film, ne è una fedele riproduzione e un pezzo unico di memorabilia per collezionisti.

