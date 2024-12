Nuovo Codice Strada, a Firenze via 10 patenti per telefonini

Dall'entrata in vigore delle recenti modifiche al Codice della Strada a Firenze la Polizia Stradale ha già contestato almeno 10 violazioni per guida con apparecchi che comportano l'allontanamento delle mani dal volante (ovvero telefonini), con conseguente sospensione della patente. E' quanto fa sapere la Questura di Firenze, spiegando che nel 2024 sono aumentati gli incidenti sulle strade extraurbane fiorentine: 1.099, contro i 1.009 rilevati dalla Polizia di Stato nel 2023. "Per gli specialisti della Polizia Stradale - si spiega - le cause dei sinistri, oltre a disattenzioni dei conducenti e al mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici in eccesso, sono anche verosimilmente riconducibili all'uso dei telefoni al volante". Peraltro nel 2024, secondo la Questura, c'è stato un forte incremento dei controlli sulle arterie stradali intorno al capoluogo toscano, con 26.877 automobilisti multati (1.579 per le cinture di sicurezza, 374 per guida in stato di ebbrezza e 19 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), contro i 16.338 dell'anno precedente.



