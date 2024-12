Fiat, un video celebra il 2025 e i 125 anni di storia del brand

In occasione della notte di San Silvestro, la più lunga dell'anno, Fiat apre i festeggiamenti con un video che andrà in onda sulle principali reti televisive nazionali per augurare un 2025 ricco di sogni da realizzare con determinazione, passione e amore, valori che da sempre contraddistinguono il marchio italiano e la sua visione sulla mobilità di domani.

"Ci lasciamo alle spalle un 2024 difficile per l'automotive a livello globale ma, anche ricco di successi per noi in Europa, Sud America e Medio Oriente & Africa dove abbiamo conservato la leadership nei nostri mercati domestici - ha detto Olivier Francois, ceo di Fiat e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis - Ora però guardiamo al nuovo anno che sarà pieno di novità e di conferme: la 500 Ibrida torna a Mirafiori, dove realizzeremo anche nuove batterie per rendere la 500e più accessibile. Mirafiori rimarrà la casa della 500, infatti è proprio lì che nel 2030 inizierà la produzione della nuova 500 elettrica! E, a proposito di conferme, la produzione dell'iconica Panda continuerà a Pomigliano d'Arco fino al 2030, quando passerà il testimone alla nuova Pandina. Mentre nel plant di Atessa continuerà la produzione del nostro best seller il Ducato, ora anche in versione full-electric. Dopo 125 anni, abbiamo ancora il coraggio di sognare in grande e continuiamo ad amare profondamente il nostro Paese, dove abbiamo radici solide e con cui condividiamo i valori che ci hanno reso famosi in tutto il mondo".

Francois conclude: "E il 2025 inizierà proprio con un modello di rilevanza globale, il primo di una nuova famiglia, la Grande Panda!".

Accompagnato dal brano "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni e Alfa, il video di 30" è un susseguirsi di immagini che ripercorrono la storia del brand e la sua evoluzione insieme a quella della società italiana. Una leggenda nata 125 anni dalla visione di alcuni pionieri dell'automobilismo animati dalla passione per il progresso e che hanno saputo trasformare quel sogno in una realtà concreta, dando vita a un marchio che è diventato simbolo di eccellenza e italianità nel mondo.

