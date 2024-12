Va all'asta la tuta di Ayrton Senna indossata nel 1988

Di recente RM Sotheby's ha messo all'asta una tuta originale che Ayrton Senna ha indossato in occasione di un Gran Premio nel corso della stagione di Formula 1 del 1988, considerata dai più come una delle più iconiche della carriera del campione brasiliano.

La tuta che proviene dalla collezione privata di un meccanico Ferrari ed è stata indossata dal pilota della McLaren nel corso della stagione con una lunga serie di vittorie in pista. Il cimelio non sembra aver risentito del passaggio del tempo e appare ancora in ottime condizioni.

Il prezzo per portare a casa questo oggetto di inestimabile valore affettivo per gli appassionati di motorsport di tutto il mondo parte da una base d'asta di 40.000 euro. L'asta si terrà a Parigi il prossimo anno ed è già possibile registrarsi sul sito della casa d'aste.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA