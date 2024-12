Ricarica monopattino rubando elettricità, foglio di via a 18enne

Sorpreso a ricaricare il monopattino in uno stabilimento balneare, è stato denunciato per furto di energia un 18enne tunisino, pizzicato dalla polizia locale di Falconara il 17 dicembre dopo la segnalazione degli operatori balneari. Il ragazzo, nonostante la giovanissima età, aveva una lunga sfilza di precedenti, tanto che la Questura di Ancona il 23 dicembre ha emesso un foglio di via dal territorio di Falconara, accogliendo la richiesta del Comando falconarese.

Il 17 dicembre scorso i concessionari di spiaggia avevano segnalato la presenza di piccoli gruppi di giovani all'interno delle aree degli stabilimenti balneari ed era stato notato in particolare il 18enne tunisino, che utilizzava l'energia elettrica per ricaricare il monopattino. La polizia locale ha sorpreso il giovane proprio nell'atto di 'rubare' l'elettricità.

E' così scattata l'identificazione: stando alla banca dati il 18enne aveva precedenti per porto abusivo d'armi e di oggetti atti a offendere, per violazione delle norme in materia di stupefacenti e di immigrazione. Di qui la denuncia e contestualmente la richiesta al questore Cesare Capocasa di allontanare il tunisino dal territorio falconarese. Il giovane infatti, ritenuto una persona socialmente pericolosa, non aveva alcun motivo per trovarsi a Falconara, visto che risulta residente a Genova e domiciliato a Senigallia. Già in passato gli operatori balneari avevano sorpreso gruppi di giovanissimi che utilizzavano l'energia elettrica degli stabilimenti balneari, chiusi per la stagione invernale, per ricaricare i loro dispositivi elettronici, in particolare i telefonini.

Se la porta di ingresso di uno chalet, dove l'energia era stata staccata, era stata sfondata e i ragazzini avevano riattivato l'elettricità dal quadro elettrico, pur di ricaricare a scrocco.

Dopo i richiami degli operatori è stato quindi necessario l'intervento della polizia locale di Falconara, che ha fatto scattare denuncia e, in attesa del processo, l'allontanamento dal territorio per il giovane ritenuto il più pericoloso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA