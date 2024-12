Hyundai Ioniq 5 fissa un nuovo Guinness World Records

Hyundai Ioniq 5 entra nel grande libro dei Guinness World Records per il maggior cambiamento di altitudine da parte di un'auto elettrica, esattamente 5.802 metri. Il crossover elettrico della casa coreana che ha preso parte al tentativo di record, evento organizzato da Hyundai Motor India Limited, è equipaggiato con una batteria da 72,6 kWh.

Il programma ha previsto la partenza da Umling La, il punto più alto dell'India a 5.799 metri sul livello del mare, situato a Leh Ladakh, e l'arrivo a Kuttanad, in Kerala, che si trova tre metri sotto il livello del mare.

"Siamo estremamente orgogliosi di vedere la Hyundai Ioniq 5 scrivere la storia con il Guinness World Records per il Maggiore Cambiamento di Altitudine da parte di un'auto elettrica. Questo risultato è la dimostrazione dell'impegno costante di Hyundai per l'innovazione, l'eccellenza tecnologica e la sostenibilità.

Le prestazioni della IONIQ 5 in condizioni estreme confermano la sua capacità ingegneristica e la sua durabilità" ha dichiarato Unsoo Kim, Direttore Generale di Hyundai Motor India Limited, proseguendo:"In Hyundai, siamo impegnati a spingere i confini e a stabilire nuovi standard nella mobilità elettrica, e questo record rafforza ulteriormente la nostra visione di 'Progresso per l'Umanità." Il viaggio è stato realizzato in 14 giorni, percorrendo oltre 4.900 km attraverso terreni impegnativi e condizioni climatiche estremamente difficili, dimostrando l'affidabilità, l'innovazione tecnologica e le prestazioni. La prova ha attraversato ambienti estremi, dalle temperature gelide e i passi di montagna ripidi dell'Himalaya alle umide regioni costiere del Kerala.

