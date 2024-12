Genesis, pressing su sviluppo GMR-001 in vista di Le Mans

Da modello in scala a prototipo: nuova vita per l'auto da corsa LMDh di Genesis che attualmente esiste, ma solo come modello in scala. Per accelerarne lo sviluppo, Genesis costruirà un V8 a partire da due motori a 4 cilindri provenienti dal programma Hyundai per il Campionato Mondiale Rally da utilizzare per la sua LMDh.

A fare da consulente al programma di sviluppo un 'aiutante' d'eccezione: il sei volte vincitore di Le Mans, Jacky Ickx. A dicembre Genesis ha lanciato la propria divisione motorsport, Genesis Magma Racing (GMR), e ha confermato l'intenzione di partecipare alle classi Hypercar e GTP del FIA World Endurance Championship e dell'IMSA SportsCar Championship con una vettura da corsa LMDh di nuova concezione, la GMR-001 Hypercar.

Inizialmente Genesis aveva dichiarato di voler preparare la GMR-001 Hypercar per la stagione 2026 del Campionato Mondiale Endurance, il cui evento principale è la 24 Ore di Le Mans. Una partecipazione al campionato SportsCar Championship è prevista per il 2027. Si tratta di un calendario molto fitto, con Genesis che ha appena 18 mesi per prepararsi a Le Mans, che di solito si corre a giugno.

Il brand ha deciso di utilizzare un telaio Oreca, lo stesso utilizzato da Acura e Alpine. Per accelerare lo sviluppo, saranno fatti alcuni compromessi con il gruppo propulsore, secondo quanto riporta il sito motorauthority, infatti, Genesis potrebbe provvedere a fondere due motori 4 cilindri in linea - provenienti dal programma di Hyundai per il Campionato del Mondo Rally - per dare vita a un V-8. Nonostante i tempi stretti, Genesis non collaborerà con altre scuderie per il programma.

I primi piloti confermati per il programma di Genesis sono il vincitore di Le Mans e attuale campione del mondo piloti di endurance André Lotterer e Pipo Derani. Entrambi i piloti assisteranno allo sviluppo della vettura fino al 2025 e oltre, insieme a Jacky Ickx che a febbraio si è unito a Genesis come ambasciatore del marchio. Il primo shakedown in pista è previsto per la metà del 2025.

