Centro mobilità a Merano verso la progettazione

Passo avanti per il Centro di mobilità di Merano. La giunta provinciale, riferisce l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, ha "definito il margine nel quale possiamo andare a bandire una gara di progettazione".

L'opera che, ha sottolineato ancora l'assessore, sarà realizzata in accordo con il Comune di Merano, costerà quasi 29 milioni di euro, 16 dei quali, grazie agli accordi con il governo, proverranno da fondi europei.

Il centro di mobilità disporrà di mille posti per le biciclette, una banchina di 150 metri per gli autobus, 350 parcheggi per pendolari e parcheggi per taxi ed Ncc. È prevista anche una rampa sotterranea per arrivare direttamente sui binari della stazione ferroviaria.

"Il centro di mobilità - ha sottolineato Alfreider - sarà uno di quei tasselli necessari per migliorare l'accesso alla ferrovia, ai mezzi pubblici, al trasporto pubblico su gomma e darà una migliore qualità della vita alla città di Merano e a chi si sposta senza auto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA