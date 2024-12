Parte da Monaco la 16a Africa Eco Race, paddock a Bordighera

Sono circa centocinquanta gli equipaggi iscritti alla 16/ma Africa Eco Race, il rally-raid che si sviluppa sulle orme della celebre Paris Dakar e che si apre questa sera, a Montecarlo, con un party di benvenuto e il trasferimento al porto di Marsiglia, dove mezzi e piloti si imbarcheranno per l'Africa. In gara non ci sono soltanto moto, ma anche auto, side by side (piccoli mezzi fuoristrada), camion e vetture storiche. Quest'anno, per la prima volta, sono stati coinvolti anche i Comuni della Riviera ligure di Ponente - Bordighera, Vallecrosia e Camporosso - che hanno ospitato i paddock con le prove tecniche e le verifiche preliminari.

"Questa sera, da Monaco, ci sarà il podio di partenza - afferma Elisabetta Caracciolo, responsabile dei concorrenti dell'Africa Eco Race -. È la sedicesima edizione, ma è l'ottava che parte dal Principato". Da lì, gli equipaggi si sposteranno verso il porto di Marsiglia: "Salperemo su una nave che è stata personalizzata per l'Africa Eco Race - prosegue -. Dormiremo tutti a bordo e c'è già un modo di riassumere la familiarità e la convivialità di questa gara". Dopo quaranta ore di navigazione ci sarà l'arrivo in Marocco. "Alle 5 di mattina del 31 dicembre arriveremo a Tangeri per la partenza". Le tappe saranno complessivamente dodici tra Marocco, Mauritania e Senegal, con arrivo il 12 gennaio al cosiddetto Lago Rosa. I partecipanti arrivano anche da Australia, Canada e Giappone e da tutta l'Europat". La gara si chiama "Eco" "perché tutti i punti stabili della gara sono alimentati a energia solare - conclude Caracciolo - e, poi, come per tradizione portiamo lampade a energia solare in molti villaggi e scuole che attraversiamo.

Abbiamo, inoltre, due moto e altri mezzi alimentati a energia elettrica".



