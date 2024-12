Aci: Antitrust dichiara corretto il nostro operato

Il procedimento Antitrust ha confermato la trasparenza e la legittimità dell'operato di ACI, ACI Sport e ACI Storico. Così si chiude l'indagine avviata nel 2023 che verteva su presunte limitazioni nell'organizzazione di eventi automobilistici non agonistici da parte di ACI, accusata di favorire le proprie iniziative. A darne notizia l'ACI in un comunicato.

"C'è grande soddisfazione per l'esito del procedimento dell'AGCM - ha commentato il presidente dell'Automobile Club d'Italia e ACI Storico, Angelo Sticchi Damiani - che riconosce la correttezza e l'importanza dell'operato di ACI, ACI Sport ed ACI Storico in qualità di garanti dello sport automobilistico e della sicurezza stradale nel nostro Paese. Questo risultato ribadisce il nostro impegno quotidiano nella valorizzazione del patrimonio motoristico, nonché nell'assicurare standard elevati di professionalità e trasparenza in tutte le nostre attività, a beneficio di appassionati, sportivi e cittadini".

Durante il procedimento, l'Automobile Club d'Italia ha fornito evidenze che hanno sottolineato il valore istituzionale, pubblico e regolatore del proprio ruolo, in linea con il riconoscimento ricevuto dal CONI e dalla FIA. Infatti, al paragrafo 169 il Garante delle Concorrenza e del Mercato sostiene che "ACI gode certamente di un ruolo egemone nell'automobilismo sportivo agonistico, al pari di tutte le Federazioni sportive. In virtù di tale ruolo, la determinazione delle esatte quote di mercato appare non rappresentativa del potere di mercato detenuto da ACI. Le quote di mercato sono solo uno degli indicatori sintomatici della posizione dominante, nel caso di specie è sufficiente rammentare come tutta l'attività agonistica, inclusa quella svolta da organizzatori terzi, è coordinata e controllata da ACI e può realizzarsi solo sotto la sua egida".



