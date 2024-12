Range Rover House, fino al 6 gennaio appuntamento a Courmayeur

Range Rover si conferma al fianco del lusso alpino, in qualità di partner di Courmayeur per la stagione invernale 2024-2025. L'eleganza del marchio britannico prende vita nella Range Rover House dell'esclusiva località sciistica valdostana, all'insegna della condivisione di valori come innovazione, leadership e design, che ha portato Range Rover a consolidare la collaborazione con il Comune di Courmayeur, Skyway Monte Bianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie, per un'altra stagione invernale.

Situata presso lo Chalet de l'Ange di Courmayeur, la Range Rover House riapre oggi le porte. Ad attendere gli ospiti - fino al 6 gennaio - ci sarà un programma altamente curated, mentre ulteriori experience sono previste per i mesi di febbraio e marzo 2025. All'interno della House, sarà possibile ammirare la Range Rover SV Bespoke Courmayeur Edition in una colorazione satinata Icy White, un'esclusiva edizione che trae ispirazione dai morbidi pendii innevati e dai giochi di luce dei ghiacciai, in contrasto con le ombre del paesaggio montano.

Nella Range Rover House, spazio per altri modelli Range Rover e un'area riservata al mondo SV, il programma di personalizzazione di Range Rover attraverso il quale gli ospiti potranno scoprire le infinite possibilità di personalizzazione e configurazione dei veicoli SV, assistiti da un esperto del prodotto.



