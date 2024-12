Morto Osamu Suzuki, ha guidato per 28 anni l'omonimo Gruppo

Osamu Suzuki, alla guida per oltre 28 anni dell'omonimo Gruppo automobilistico e motociclistico giapponese è morto il giorno di Natale all'età di quasi 95 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 30 gennaio). La notizia è stata data dai famigliari solo oggi, dopo la celebrazione del funerali svolti privatamente.

Nato a Gero, nella prefettura di Gifu, Osamu Matsuda (questo il suo primo cognome) si era laureato alla Chuo University nel 1953 e sposando Shoko Suzuki - nipote del fondatore della Suzuki Motor Corporation, Michio Suzuki - ne assunse il cognome, secondo il costume giapponese, perché la famiglia non aveva un erede maschio.

Dopo l'ingresso nella Suzuki Motor Corporation nel 1958, aveva ricoperto vari incarichi, ed era diventato direttore nel 1963, direttore generale junior nel 1967 e direttore generale senior nel 1972. Sei anni più tardi Osamu Suzuki divenne presidente e ceo della società. Nel 2000 si era dimesso dall'incarico di amministratore delegato per assumere la sola presidenza, mantenuta fino al giugno 2015.

