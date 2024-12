Monoposto F1 Oracle Red Bull Racing RB20 di mattoncini Lego

Sono 1.639 i mattoncini Lego Technic di cui è composta la monoposto F1 Oracle Red Bull Racing RB20. Un'auto di F1 che ha sfrecciato per i circuiti di tutto il mondo durante la stagione 2024 e ora disponibile in scala 1:8 con la sua livrea distintiva e pneumatici stampati Pirelli. Le misure del modellino sono importanti 14 cm di altezza, 63 cm di lunghezza e 24 cm di larghezza. Ciò ha permesso ai tecnici Lego di riprodurre alcuni dettagli distintivi della monoposto Red Bull, come il motore V6 con i suoi pistoni mobili e l'ala regolabile per imitare il DRS (Drag Reduction System), il dispositivo per ridurre il carico aerodinamico delle monoposto di Formula 1.

Per rendere più reale possibile la monoposto F1 Oracle Red Bull Racing RB20, i costruttori di età superiore ai 18 anni possono testare il cambio a 2 velocità, il differenziale e l'unità MGU-H rotante, ovvero il sistema che cattura l'energia proveniente dal calore dello scarico e dalla rotazione della turbina e produce un extra boost che viene utilizzato per ridurre il turbo-lag.

Infine, per costruire il modellino condividendo i propri progressi con altri appassionati, si può utilizzare l'app Lego Builder, dove si trova ogni fase della costruzione nonché ingrandire e ruotare i modelli in 3D, costruire in gruppo e salvare tutti i set in un unico posto.

Il set è disponibile per il pre-ordine in alcune regioni selezionate (tra cui l'Italia) e il lancio fissato al 1° marzo 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA