Consiglieri Pd Imperia presentano esposto a Procura su autovelox

I consiglieri comunali di minoranza del Pd a Imperia Ivan Bracco e Daniela Bozzano hanno depositato stamani un'informativa di reato alla procura, tramite la polizia stradale, ipotizzando i reati di frode nelle pubbliche forniture e omissione di atti di ufficio in merito agli autovelox cittadini che, a detta dell'opposizione, sarebbero privi di omologazione. L'informativa è accompagnata da uno specifico numero di matricola. Il gruppo consiliare del Pd ha anche annunciato l'invio di una segnalazione alla Corte dei Conti "con richiesta di essere auditi" per l'indebito introito nelle casse pubbliche di denaro non dovuto. "Abbiamo deciso di intervenire, visto che giudice di Pace e prefettura stanno annullando tutte le sanzioni - spiega Bracco - e siccome il bilancio del Comune di Imperia si regge sulle sanzioni, visto che per quest'anno sono stati messi in previsione tre milioni di incasso". Bracco sottolinea di essere favorevole alla sicurezza stradale che però "dev'essere garantita rispettando le regole.

L'amministrazione, invece, sta facendo cassa sulle spalle dei cittadini, che non fanno ricorso". Il problema, secondo il Pd, è che gli autovelox cittadini sono sì autorizzati dal ministero, ma mancano di omologazione. Insomma, lo sbaglio che sta avvenendo in tutta Italia è il fatto, che molti considerino l'autorizzazione pari all'omologazione. Nel mirino ci sono quattro autovelox, di cui tre automatici e uno con rilevamento con pattuglia. Non rientran i semafori cosiddetti "intelligenti", che multano chi passa col rosso.



