Circle acquisisce ramo infomobilità da Telepass Innova

La società eXyond del gruppo Circle,che ha la capogruppo quotata al mercato Euronext Growth Milan, ha acquistato per un corrispettivo di 6,2 milioni di euro il ramo di azienda di proprietà di Telepass Innova che comprende servizi per Infomobilità e di telematica per aziende operanti nei settori della logistica, dei trasporti e delle assicurazioni. Lo annuncia la capogruppo Circle in una nota. Il ramo d'azienda acquisito, in praticolare, comprende la Business Unit Infomobilità , nata dalla fusione per incorporazione della Società InfoBlu S.p.A. in Telepass Innova, attiva nei servizi avanzati di monitoraggio e gestione del traffico su rete stradale e autostradale italiana, e la Business Unit Telematica, nata dalla fusione per incorporazione della Società KMaster S.r.l. in Telepass Innova, attiva nella prestazione di servizi di telematica. Nel contesto dell'operazione di acquisto è stato altresì sottoscritto un accordo commerciale tra Telepass e Circle di durata decennale, che consentirà a Telepass di offrire tutti i servizi del Ramo d'Azienda, rafforzati e integrati con quelli di eXyond e Circle Group, nonché a Circle di fruire della forte espansione all'estero (in primis in Europa centrale, in Francia, Germania, tutto il sud, e anche l'est Europa) dei servizi di tolling di Telepass. Nell'esercizio 2024 il ramo di azienda, come da due diligence e perizia completate, registra ricavi previsionali delle vendite pari a circa 6,4 miloni di euro e un valore della produzione previsionale corrispondente a circa 6,7 milioni di euro con un Ebitda Margin pari a circa il 19%.

Per Luca Abatello, presidente e amministratore delegato di Circle Group, "Il consolidamento del ramo d'azienda di Telepass Innova in eXyond ci permetterà di rafforzare l'offerta di Circle Group nel settore dei trasporti, della telematica legata ai mezzi e della infomobilità". "Al fine di continuare a servire al meglio i nostri clienti professionali - commenta di Luca Luciani, Ceo di Telepass - abbiamo deciso di valorizzare la divisione telematica in partnership con un gruppo che intende focalizzarsi sullo sviluppo dei servizi di intermodalità portuale e sulla dematerializzazione delle pratiche doganali, rendendo il trasporto su gomma interconnesso e ottimizzato a quello marittimo". "La partnership sottoscritta con Circle Group - ha dichiarato Stefano Salerno, ceo di Telepass Innova - consentirà di arricchire ulteriormente la nostra offerta business, andando a colmare anche l'ultimo miglio di interconnessione con i nodi intermodali del trasporto merci".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA