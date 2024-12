Bmw ingaggia Kevin Magnussen per correre nel Wec

Dopo che era stato annunciato l'arrivo di Kevin Magnussen tra le fila della squadra Bmw che gareggia nelle competizioni di durata a ruote coperte, ecco che la casa bavarese ha ufficializzato il campionato in cui correrà il pilota danese. Nello specifico, andrà completare l'equipaggio composto da Dries Vanthoor e Raffaele Marciello nella hypercar numero 15, prendendo il posto di Marco Wittmann che, a sua volta andrà a correre nella serie americana IMSA.

Quindi, dopo 185 partenze nella massima formula, Magnussen sarà uno dei protagonisti annunciati anche della prossima 24 Ore di Le Mans, visto che il pilota trentaduenne ha già all'attivo esperienze in gare di durata nell'IMSA, dove ha corso nel 2021, ottenendo una vittoria e cinque podi nella sua categoria e che, nello stesso anno, ha gareggiato in classe LMP2 a Le Mans insieme al padre.

"Sono felice e orgoglioso di rappresentare un marchio di sport motoristici così iconico come Bmw in alcune delle gare più leggendarie del mondo - ha affermato Magnussen - dopo dieci anni in F1, non vedo l'ora di affrontare la sfida con le auto sportive più innovative e avanzate nella storia delle gare di durata".



