All'asta la Limousine presidenziale blindata di Bill Clinton

E' un'asta 'presidenziale' quella organizzata da Mecum e che ha per oggetto una l'unica Limousine blindata della scorta presidenziale degli Stati Uniti entrata in possesso di utente privato. L'auto in questione è uno dei tre esemplari di Cadillac Fleetwood Brougham Presidential Limousine del 1996 che sono stati costruiti.

La vettura, che ha suo tempo ha avuto un costo stimato di 2 milioni dollari americani, e ora è in vendita. Questo veicolo ha vetri dello spessore di tre pollici e portiere a prova di proiettile. La carrozzeria rinforzata è stata pensata per resistere alle esplosioni, con uno standard di sicurezza B6.

La Limousine è dotata di sistemi autonomi di ossigeno e antincendio, oltre che di pneumatici speciali e luci di emergenza con segnale acustico e sirena. Sotto al cofano batte un motore V8 da 7,4 litri. Questa limousine presidenziale 1996 è stata realizzata per l'amministrazione del presidente Bill Clinton ed è l'unico esemplare completamente blindato di proprietà privata, a differenza degli altri detenuti dalla CIA.

L'auto è completa di due bandiere americane e sarà venduta all'asta ad un evento di Mecum di Kissimmee, in Florida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA