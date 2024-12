Le vendite di auto elettriche in Cina supereranno per la prima volta quelle di vetture tradizionali il prossimo anno, in un sorpasso storico che pone la Cina anni avanti rispetto ai rivali occidentali. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che le vendite di auto elettriche in Cina sono attese salire del 20% a 12 milioni di unità nel 2025, mentre quelle di vetture tradizionali sono previste scendere del 10% a meno di 11 milioni.

