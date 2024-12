Topolino Lovers, alla scoperta dell'auto grazie agli ambassador

Fiat lancia il programma 'Topolino Lovers' che offre l'opportunità ai potenziali clienti di scoprire e provare la Topolino in un contesto inedito, direttamente a bordo del veicolo di uno dei clienti divenuti Ambassador di Fiat Topolino.

Attraverso questa iniziativa il marchio introduce un nuovo modo per scoprire Topolino, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già la usano quotidianamente: grazie a questo programma i clienti potenzialmente interessati ad acquistare la Topolino possono venire in contatto con chi ne è già proprietario per condividere la loro esperienza di utilizzo.

Fiat ha inoltre creato un nuovo canale di comunicazione, sviluppato appositamente per Topolino, per dare l'opportunità ad alcuni dei suoi clienti 'innamorati' della loro Topolino di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Chi diventa Ambassador di Topolino potrà ricevere vantaggi di carattere economico, sulla base dei test drive che riuscirà a realizzare oppure delle vendite successivamente concluse.

"Topolino Lovers è in linea con la volontà di Fiat di offrire prodotti sempre più accessibili e adeguati ai nuovi stili di vita e di consumo dei suoi clienti - ha detto Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia - Da sempre Fiat è vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l'innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Si tratta infatti di un progetto che offre l'opportunità di condividere in maniera diretta la propria esperienza con Topolino per facilitare la conoscenza di questo oggetto di mobilità".

Per diventare Ambassador bisogna essere proprietari e "Lovers" di Fiat Topolino e voler condividere la propria esperienza di guida con tutte quelle persone interessate a conoscere meglio la Topolino prima di acquistarla e che sono desiderose di scambiare idee o informazioni direttamente con un Ambassador, in modo amichevole e trasparente. Inoltre occorre registrarsi nell'apposito formulario e sottoporre la propria candidatura nella piattaforma dedicata.



