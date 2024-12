Smog, a Lucca restrizioni e divieti per migliorare qualità aria

Restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, divieto di bruciare residui vegetali a un'altitudine inferiore a 200 metri sul mare, e limite di 18 gradi (tolleranza +2 gradi) per abitazioni, esercizi commerciali ed edifici pubblici, oltre all'obbligo di chiusura delle porte negli edifici con accesso pubblico. Sono alcune delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento delle emissioni di Pm10 adottate dal Comune di Lucca con il il Piano d'azione comunale d'area. Le restrizioni sono in vigore fino al 31 marzo. Sul fronte della circolazione, previsti, dall'1 gennaio, divieti nella "Zona Verde/Area Lez" ai veicoli più inquinanti, benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 3. Per ciclomotori e motoveicoli divieti per Euro 0 e 1. Per il trasporto merci (N1, N2, N3) diesel fino a Euro 2, autobus (M2, M3) con motori Euro 0. Le limitazioni saranno in vigore h24, festivi compresi. Sono esentati dal divieto di circolazione, tra gli altri, veicoli di forze dell'ordine, vigili del fuoco, Protezione civile, ambulanze e guardia medica, mezzi per l'igiene urbana e al servizio di persone invalide. Inclusi anche mezzi per il commercio in Ztl nel centro storico di Lucca con concessione valida.



