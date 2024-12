Rubava pezzi ad auto in area sosta vicino a ospedale a Catania

Si era specializzato nei furti di parti di autovetture che "prelevava" direttamente da un'area di sosta nei pressi dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, ma è stato individuato e denunciato dalla polizia. A indentificare il 39enne sono stati agenti del commissariato Nesima che hanno avvito le indagini dopo denunce presentate delle vittime dei furti, compresi medici e dipendenti dell'ospedale. Analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in diverse aree adibite a parcheggio la polizia ha ricostruito la dinamica dei furti e identificato l'autore attraverso l'esame dei tratti somatici comparati con le banche dati in uso alle forze di polizia. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in fatti analoghi avvenuti nella zona negli ultimi mesi.



