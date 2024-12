Nuova Lancia Ypsilon in tour anche nei cinema

Per una nuovo appuntamento all'insegna dei Nuova Ypsilon Experience Days, la nuova arrivata in casa Lancia è arrivata lo scorso weekend, per l'iniziativa che ormai prossima al termine, anche negli Uci Cinema.

Per tre settimane Lancia Ypsilon è stata protagonista in piazze, luoghi d'arte, teatri, musei, borghi storici e locali di tendenza, dove il modello è stato presentato al pubblico che ha anche avuto la possibilità di testarlo su strada. Finora sono stati oltre 80 gli eventi andati in scena e dove Nuova Ypsilon è stata abbinata ad aree espositive brandizzate Lancia, performance artistiche e musicali.

Lancia ha inserito nell'ultima settimana dei Experience Days tre esposizioni presso altrettanti Uci Cinema dove, dal 20 al 31 dicembre, la Nuova Ypsilon accoglierà il pubblico prima delle proiezioni. I multisala Uci Cinema interessati sono a Pioltello Limito (Milano) in Viale S. Francesco 33, a Casalecchio di Reno (Bologna) in Via Aldo Moro e a Campi Bisenzi (Firenze) in Via Fratelli Cervi 9.

Parallelamente ai Nuova Ypsilon Experience Days prosegue l'offerta finanziaria legata al modello, che fino al 31 dicembre consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi o della Nuova Ypsilon Elettrica a 200 euro per 36 mesi.



