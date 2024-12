Logistica, 2024 da record per il gruppo Big con 5mila contratti

23 DIC - Oltre 5.000 contratti nel 2024 ed un forte incremento sui veicoli allestiti. È questo il risultato messo a segno dal gruppo Big - player nazionale nel campo dei trasporti e della logistica - insieme alle consociate Ecosistema Italia e Mobilità, che chiude l'anno in forte crescita registrando un aumento della domanda di servizi di mobilità efficiente, per soddisfare le esigenze del mercato.

Inoltre, la partnership con Ford Trucks Italia e Lamberet S.p.a ha consolidato la strategia aziendale e arricchito l'offerta commerciale, confermando la leadership del gruppo nell'operare come ecosistema di prodotti e servizi.

Nel dettaglio, il gruppo - insieme ad Ecosistema Italia e Mobilità - ha sviluppato una strategia innovativa che combina tecnologia avanzata, sostenibilità e un servizio clienti di eccellenza. "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita del settore, offrendo soluzioni innovative e veloci che rispondano alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione - dichiara Marco Cicini, presidente Gruppo Big - . Per consolidare questa crescita costante e strategica dell'azienda sono entusiasta di dare il benvenuto a Edoardo Gorlero nella nostra squadra. La sua esperienza e la sua visione strategica saranno cruciali per il piano di sviluppo che ci siamo prefissati".

Classe 1973, Gorlero ha maturato un'esperienza di 25 anni nel settore dei servizi finanziari e del noleggio, ricoprendo con responsabilità crescenti ruoli apicali e strategici sia in multinazionali che in grandi aziende italiane come VRent di cui è stato ceo da giugno 2017. La sua expertise è incentrata sulla gestione delle risorse finanziarie, l'analisi dei mercati e la pianificazione strategica, competenze fondamentali per supportare la crescita del gruppo.



