Il giornalista Valerio Boni conquista record 24 ore su fat-bike

Con 565,6 km coperti durante un doppio giro di orologio in sella a una fat-bike del peso di oltre 40 kg, l'italiano Valerio Boni ha stabilito il nuovo Guinness World Record di percorrenza in 24 ore con una e-bike a pedalata assistita. 65 anni, giornalista esperto di due e quattro ruote, ha realizzato l'impresa su un circuito di 2 chilometri, bruciando tra l'altro anche altri due primati intermedi, quello dell'ora e delle 12 ore, rispettivamente con 36.360 metri e 323,2 chilometri. I riscontri precedenti di 20, 286 e 455 chilometri sono stati così migliorati di 16, 37 e 110 chilometri.

Nel corso del suo riuscito tentativo, svoltosi lungo un tratto stradale nel comune di Segrate, parte di un futuro collegamento e concesso per l'occasione da Tangenziali Milano, Boni ha dovuto fronteggiare condizioni meteo impegnative.

Nelle 24 ore di prova, 17 delle quali percorse al buio, è rimasto in sella alla sua Murgese Marathon per 19 ore e 12 minuti, concedendosi solo 4 ore e 48 minuti di soste complessive per motivi tecnici e per cambiare a turno una delle sei batterie a disposizione. In totale ha effettuato questa operazione per 13 volte. L'autonomia media degli accumulatori è stata molto influenzata dalle condizioni meteo, assistendo il recordman tra i 36 e i 46 km e lasciandolo a "secco" per quattro volte.

"Ho volutamente scelto un mezzo non ipertecnologico - ha spiegato Boni - ma utilizzato ogni giorno da tanti milanesi per rendere più comprensibile a tutti il significato del risultato.

Le seconde 12 ore sono state le più impegnative: nebbia, freddo e ghiaccio hanno messo a dura prova la mia resistenza, ma il supporto del team Epoca Motors e la mia determinazione mi hanno permesso di continuare fino alla fine".

Non nuovo a imprese di questo genere, Boni figurava già da anni nel librone dei record mondiali con altre cinque imprese sul doppio giro di orologio: le maggiori distanze percorse in 24 ore in sella a una minimoto (751 km, maggio 2021), a una moto da fuoristrada, (740,9 km, maggio 2022), a uno scooter elettrico (1.158,72 km, ottobre 2022), a uno scooter elettrico in team (1.931,06 km, novembre 2023) e a uno scooter 50 cc (1.233,07 km, marzo 2024). A queste va aggiunta una vera e propria follia: la velocità più alta sugli sci su asfalto, al traino di un veicolo a motore, sui 400 metri con partenza da fermo (59,05 km/h, febbraio 2023).

I prossimi tentativi da Guinness World Record? "Ho diversi progetti in cantiere - chiarisce Boni all'ANSA - e il più impegnativo è sicuramente quello del massimo dislivello in sella a una moto, sempre in 24 ore: il limite attuale è 65.000 metri, più di sette volte l'altezza dell'Everest. Il più divertente? La massima distanza alla guida di un motocarro a tre ruote, con una delle due posteriori sollevata: l'attuale primato di 2,2 km appartiene a un indiano che l'ha realizzato con un Tuktuk, sarebbe bello conquistarlo con un iconico Ape Piaggio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA