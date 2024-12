Babbo Natale è arrivato al Gemelli in Ferrari

La solidarietà del Natale è arrivata in Ferrari presso il policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove il Ferrari Club Passione Rossa, in collaborazione con Leonardo Hotels, ha portato sacchi di regali ai reparti di oncologia e radiologia infantile dell'ospedale romano. Inoltre, per Daniele, ragazzo di 17 anni, si avvererà il sogno di vedere da vicino le auto di F1, visto che il presidente del Club, Fabio Barone, insieme a Make-A-Wish Italia Onlus, gli ha comunicato che il suo desiderio di assistere ad un gran premio della massima formula diventerà realtà.

Il tutto, si è svolto nella giornata di sabato 21 dicembre, quando Babbo Natale ha utilizzato slitte rosso Ferrari per regalare un momento di gioia ai giovani pazienti del nosocomio romano. Il corteo, formato dai bolidi di Maranello, è partito dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone" e, dopo l'omaggio di Barone alla teca che contiene i resti della vettura del giudice Giovanni Falcone, sempre scortato dalla Polizia Penitenziaria, ha attraversato le strade della Capitale. Quindi, dopo una tappa obbligata al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini, dove Babbo Natale ha prelevato i sacchi stracolmi di regali, ha raggiunto il policlinico Gemelli. "E' stata una giornata incredibile - ha raccontato Barone - non ho mai visto bambini e ragazzi correre così felici nei corridoi di un ospedale. È una soddisfazione difficile da descrivere, come le emozioni provate. Pensare poi, di organizzare la sorpresa a Daniele, per farlo assistere ad un GP di Formula 1, il sogno della sua vita, mi trasmette una felicita senza limiti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA