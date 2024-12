Ue, 'Stellantis risarcirà clienti per problemi legati a AdBlue'

"Oggi, a seguito di un dialogo con la Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (Cpc), la casa automobilistica Stellantis si è impegnata a estendere le misure di risarcimento a tutta l'Unione europea e allo Spazio economico europeo per le vittime dei problemi di software legati ai serbatoi di AdBlue nei veicoli diesel prodotti da Stellantis tra gennaio 2014 e agosto 2020. Questo problema ha comportato costose riparazioni per centinaia di migliaia di automobilisti di marchi Stellantis, come Peugeot, Citroën, Ds e Opel". Lo rende noto la Commissione Ue. "La rete Cpc ora controllerà attivamente il modo in cui Stellantis attua i suoi impegni. Se Stellantis non riuscirà a farlo entro i tempi concordati, le autorità nazionali per la tutela dei consumatori potranno decidere di intervenire per garantire la conformità", si legge in una nota dell'esecutivo europeo. Nel luglio 2023, a seguito di allarmi lanciati da associazioni di consumatori in Italia e Spagna, l'Organizzazione europea dei consumatori ha chiesto alla Rete CPC di aprire un'indagine a livello europeo. Nel settembre 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indagato sulla questione e ha ottenuto da Stellantis una serie di misure di compensazione a favore dei consumatori italiani. In seguito al dialogo con la Commissione e la Rete CPC, Stellantis si è ora impegnata a estendere queste misure a tutti gli Stati membri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA