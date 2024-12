Terminato il primo esemplare di Alfa Romeo 33 Stradale

Lavoro e passione ma anche concretezza. Alfa Romeo festeggia il termine del processo produttivo del primo esemplare di Alfa Romeo 33 Stradale, vettura sportiva prodotta in soli 33 unità.

L'annuncio del progetto di 33 Stradale è stato fatto nel settembre 2022 durante il Gran Premio di F1 presso l'Autodromo Nazionale di Monza, e dopo poco più di due anni di intenso lavoro, viene soddisfatto il primo cliente, un membro del Club 33.

La scelta (o la casualità) del periodo dell'annuncio si lega alla storia di 33 Stradale: sono trascorsi 58 anni da quando Carlo Chiti affidava ufficialmente al maestro di design Franco Scaglione lo studio della carrozzeria per quella che sarebbe diventata un'icona senza tempo, la 33 Stradale.

Realizzata in 33 esemplari, Alfa Romeo 33 Stradale è una coupé che unisce tratti dell'heritage e del futuro del marchio ed è prodotta adottando processi artigianali, innovazione tecnologica ed elevata customizzazione. Infatti, per meglio rispondere ai gusti di ciascun cliente, i tecnici Alfa Romeo hanno incontrato i 33 proprietari per definire insieme i dettagli della vettura, proprio come in un atelier. Tra i particolari stilistici personalizzabili ci sono: prese d'aria, ruote e lo scudetto frontale. Ciò permette a ciascun committente di possedere un'esemplare unico.

Ricordiamo che Alfa Romeo 33 Stradale, oltre che avere uno stile distintivo, è una vera sportiva. Infatti, la coupé di Biscione ha trazione posteriore, differenziale elettronico a slittamento limitato e monta un motore biturbo V6 3.0 litri da oltre 620 CV. Le performance sono estreme: la velocità massima è di 333 km/h e copre lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi.



