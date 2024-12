Ineos Granadier, ATflow inaugura 'esclusiva' con nuova campagna

ATflow, società del Gruppo Autotorino, ha assunto il mandato di importatore ufficiale ed esclusivo di Ineos Automotive per l'Italia. Con questo traguardo, il gruppo inaugura una campagna creativa che esprime il nuovo posizionamento in Italia di Ineos Grenadier: un fuoristrada per chi desidera un approccio pragmatico e autentico alla vita, ma senza rinunce in termini di dotazioni e comfort.

Attraverso un linguaggio visivo e verbale potente, la campagna trasforma le qualità tecniche del fuoristrada — design iconico, tecnologia essenziale, prestazioni elevate su ogni terreno — in un messaggio valoriale, un manifesto contro l'omologazione. La campagna stampa ruota intorno a un concept audace e "spigoloso", un blocco di marmo impenetrabile, simbolo della forza e della coerenza di Ineos Grenadier.

In questo modo, ATflow supporta la crescita ed il consolidamento sul territorio.La collaborazione tra le due aziende nasce nel corso del 2022, a seguito del lancio di Grenadier, il modello capostipite di Ineos Automotive.

Attualmente la rete in Italia conta già 6 concessionari che coprono il territorio nazionale con 14 sedi: Torino, Milano, Bergamo, Udine, Parma, Verona, Roma. Bolzano, Vicenza, Padova, Caserta, Bari, Cagliari e Bologna.



