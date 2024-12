DS, l'intelligenza artificiale per vincere in Formula E

Anche nel motorsport si sta facendo largo l'intelligenza artificiale, che è divenuta una tecnologia essenziale in diversi settori dell'automotive. Così, nel team DS Performance, che segue il brand nelle gare della Formula E, c'è una squadra di ingegneri che si occupano dell'intelligenza artificiale. Il loro lavoro consiste nell'ottimizzarne le prestazioni dei propulsori elettrici attraverso modelli di intelligenza artificiale che stimano i valori fisici in tempo reale, i quali vengono implementati come parte di un sistema di bordo all'interno delle monoposto. Con l'integrazione dei dati raccolti dall'intelligenza artificiale e dai sensori fisici riescono ad effettuare un'analisi immediata della dinamica complessiva dell'auto. Quindi, attraverso questa tecnologia, è possibile avere una migliore gestione della gara, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei dati della batteria, che costituiscono una parte essenziale delle prestazioni in Formula E.

"DS Performance è sempre stata sinonimo di tecnologia all'avanguardia, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è stato rapidamente integrato in tutti i nostri programmi di ricerca e sviluppo - ha dichiarato Eugenio Franzetti, DS performance director - la Formula E è una competizione estremamente impegnativa che richiede l'adozione delle soluzioni più innovative, che i nostri ingegneri sono in grado di padroneggiare perfettamente".

