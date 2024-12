Ai Caschi d'Oro 2024 premiati i campioni del motorsport

L'Italia dei campioni del motorsport è stata celebrata alla consegna dei Caschi d'Oro e Volanti ACI. Si tratta di un appuntamento fisso per premiare i piloti che hanno ottenuto importanti affermazioni nel corso della stagione, ma anche giovani promesse del motorsport e piloti del passato che hanno contribuito a fare la storia del motorismo italiano.





Per l'edizione 2024, svoltasi dopo 59 anni dalla prima, l'appuntamento è stato presso la Sala del Museo Checco Costa, all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, un luogo ricco di storia e tutt'ora tappa del Campionato di Formula 1 e della 6 Ore del Mondiale Endurance. Infatti, tra gli invitati, era presente anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, nonché imolese doc.

La scelta della regione italiana è una conferma: anche la scorsa edizione, quella del 2022, era stata organizzata a Bologna. Una predilezione, quindi, che sottolinea il rapporto della regione Emilia Romagna con il motorsport, tant'è vero che sul territorio sono presenti numerose aziende motoristiche, come Ferrari, Lamborghini, Pagani e Ducati, fino ad arrivare alle squadre sportive come Visa CashApp RB e Af Corse. Nella storia dei Caschi d'Oro spiccano nomi di grandi campioni, tra cui Ayrton Senna, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Michele Alboreto, Riccardo Patrese, Mario Andretti, Jean Todt, Nico Rosberg, Sébastien Loeb, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen e Alex Zanardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA