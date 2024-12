Stellantis: Gusmeroli, confermata con lettera audizione Elkann

"Dopo la mia telefonata di ieri con il Presidente Elkann, oggi ho intrattenuto un'ulteriore interlocuzione con il Gruppo Stellantis a oggetto la prossima audizione del Presidente, di cui lo stesso Elkann mi aveva ieri appunto dato conferma al telefono. Sono state affrontate questioni tecniche per la calendarizzazione dell'audizione, e mi è stata consegnata la lettera con la quale il Presidente Elkann dà ufficialità alla sua intenzione di essere audito in commissione Attività produttive della Camera, come detto nella telefonata del 2 dicembre, per rappresentare al Parlamento i progetti di Stellantis già oggetto del tavolo di lavoro conclusosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 17 dicembre". Così in una nota il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e responsabile unità Fisco della Lega.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA