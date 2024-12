Salone Detroit promuove date gennaio aggiungendo Racing Day

Un tempo noto come Naias (North American International Auto Show) il Salone di Detroit prova a risollevare le sue sorti. Questo evento espositivo è infatti passato attraverso sperimentazioni di formule e date diverse, ma senza successo. Ora lo fa 'agganciandosi all'importanza del Detroit Grand Prix 2025 grazie ad un accordo stipulato dagli organizzatori del Salone per presentare venerdì 17 gennaio il Racing Day che punta a riunire gli appassionati di corse in una giornata piena di emozioni.

Questo evento nell'evento, spiega il comunicato, si svolgerà su due piste al coperto per consentire un'esperienza ancora più coinvolgente per gli spettatori.

Una sarà progettata per incorporare alcuni degli elementi distintivi del circuito cittadino che ospiterà nel centro di Detroit dal 30 maggio al primo giugnodel prossimo anno.

Questa pista a tema - e con marchio Detroit Grand Prix - sarà attiva per tutto il Detroit Auto Show e venerdì 17 gennaio sarà dedicata esclusivamente al Racing Day, per dare l'opportunità di interagire con alcuni dei migliori piloti delle serie NTT Indycar e nella Indy Net di Firestone, che ogni anno competono sul ciruito cittadino dl Detroit. Saranno esposte anche diverse splendide auto da corsa.

"Il Detroit Grand Prix incarna l'innovazione e lo spirito della nostra città - ha affermato Sam Klemet, co-direttore esecutivo del Detroit Auto Show - Siamo entusiasti di avere ora una partnership con il Detroit Grand Prix e di portare questa fantastica esperienza del Racing Day al nostro

Riproduzione riservata © Copyright ANSA