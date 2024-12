Polizia e Automobili Lamborghini, 20 anni di collaborazione

Automobili Lamborghini e Polizia di Stato celebrano 20 anni di "profonda e proficua" collaborazione, iniziata nel 2004 con la donazione di una Lamborghini Gallardo.

Da allora, questa partnership - sottolinea una nota - ha permesso alla Polizia di Stato di "beneficiare negli anni di vetture ad alte prestazioni, utilizzate come strumenti preziosi nei servizi di pattugliamento e in interventi di pronto soccorso sanitario". In particolare, le vetture hanno svolto oltre 200 missioni di trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo in diversi casi a salvare vite umane. Inoltre, le vetture sono state protagoniste in oltre 1.500 eventi di educazione stradale per promuovere la cultura della guida sicura.

"Siamo estremamente orgogliosi di celebrare venti anni di collaborazione con la Polizia di Stato, un'istituzione che rispettiamo profondamente per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini italiani - afferma Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini - Sapere che le nostre vetture hanno supportato il lavoro della Polizia nelle operazioni su strada e hanno contribuito a salvare vite umane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa cooperazione rappresenta il forte legame di Automobili Lamborghini con l'Italia e le sue istituzioni, nonostante la nostra visione internazionale". "La sinergia ventennale con Automobili Lamborghini rafforza l'impegno della Polizia di Stato nell' assolvere ad un compito delicatissimo come quello del trasporto urgente di organi, attività realizzata in stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti. Ciò contribuisce a rendere sempre più concreta una delle missioni della Polizia di Stato, ossia essere di aiuto a tutti i cittadini- sottolinea il capo della Polizia Vittorio Pisani- Le Lamborghini in uso, a partire dalla Gallardo fino all'ultima arrivata Urus, ci permettono di contare su equipaggiamenti e dotazioni tecnologiche all'avanguardia che garantiscono ai nostri operatori, appositamente addestrati alla guida, di svolgere questo delicato servizio in tempi brevi e nella massima sicurezza". In questi 20 anni, diversi modelli di Lamborghini si sono susseguiti, creando una collaborazione ricca di storie ed eventi significativi.

