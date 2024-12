Pininfarina trionfa ai Good Design Award 2024 con 5 progetti

Il Chicago Athenaeum ha nominato cinque progetti disegnati da Pininfarina vincitori del Good Design Award 2024: la bicicletta De Rosa 70, il concept del suv full electric Foxtron Model B, il concept dello scooter elettrico Vmoto Apd, il catamarano di lusso Austin Parker CAT56 e la poltroncina modulare ed evolutiva Foppapedretti Stile Il Good Design Award è il più prestigioso riconoscimento internazionale che premia ogni anno i migliori designer per il loro impegno nel realizzare prodotti innovativi e all'avanguardia. Il programma di design è organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture in collaborazione con lo European Center for Architecture Art Design and Urban Studies.

"Sono profondamente orgoglioso dei riconoscimenti di design che ci sono stati conferiti, una testimonianza concreta dell'eccellenza che il nostro team persegue con passione e visione. Questi premi rappresentano molto più di una celebrazione estetica; incarnano l'equilibrio tra bellezza e funzionalità, reso possibile da un approccio progettuale attento, con particolare enfasi sull'aerodinamica in molti dei progetti premiati. Quest'ultima non solo ha ottimizzato le prestazioni, ma ha dato vita a un'estetica che esprime leggerezza, dinamicità e innovazione. Questi traguardi dimostrano il valore del nostro impegno nel creare prodotti che uniscono bellezza e alte performance" afferma Silvio Angori, amministratore delegato e vicepresidente.



