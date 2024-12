Mercedes, 2024 in crescita per plug-in e EV: è boom per i van

Un 2024 da incorniciare con una crescita esponenziale nel segmento elettrico ed un record assoluto per il comparto dei van. Quello che sta per volgere al termine, è stato un anno di consolidamento per Mercedes Benz Italia in cui ha confermato i risultati messi a segno nel 2023, con un lieve incremento di volumi ed una quota di mercato stabile al 3,3%.

Tra i risultati più rilevanti sicuramente il successo dei veicoli con la spina, plug-in e full electric, per i quali si è registrata rispettivamente una quota di 6mila unità (+14%) e di 2.450 unità (con un aumento del 24% i Bev hanno rappresentato il 5% del totale delle vetture vendute).

Anche il brand ad alte prestazioni AMG è cresciuto nel corso del 2023 con un incremento delle immatricolazioni del 3% rispetto all'anno precedente e ben 3.000 unità vendute.

A fare la parte del leone, comunque, in questo anno che sta per volgere al termine sono stati sicuramente i van, che registrano uno dei migliori anni di sempre con oltre 11.157 veicoli immatricolati: un risultato ottenuto grazie alla qualità e alle infinite possibilità di personalizzazione, motivo di acquisto principale per la maggior parte dei clienti privati e commerciali.

Nel segmento delle vetture, i modelli più venduti sono il GLA e il GLC, mentre per van le punte di diamante del 2023 sono state la Classe V e lo Sprinter. Sul fronte delle motorizzazioni, il diesel continua a rappresentare una scelta privilegiata per i clienti, con il 74% delle preferenze tra le vetture e il 90% per i van. Un altro dato significativo è l'aumento della quota di clienti privati, che raggiunge oltre il 50% delle vendite di vetture.

"In un anno abbastanza complesso abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando il nostro business. Cresce la nostra quota di vetture con la spina, sia nel segmento delle elettriche pure che in quello delle Phev, grazie anche alle motorizzazioni ultra-moderne Diesel plug-in, un'unicità nel panorama automobilistico mondiale. Mercedes-AMG conferma la sua crescita costante con prodotti da sogno come la nostra prima Mythos edition, la PureSpeed - ha precisato Marc Langenbrinck, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia - . Oltre i prodotti, abbiamo a cuore il nostro Customer Services, che ha aumentato del 5% il suo fatturato, conquistando circa 150.000 nuovi clienti Contract Service, a garanzia di una mobilità sicura e senza pensieri. Voglio ringraziare tutta la squadra di Mercedes-Benz Italia e particolarmente ai nostri partner sul territorio, un vero e proprio punto di riferimento per i nostri clienti. Siamo pronti a creare desidero e far brillare la Stella anche nel 2025".

A fargli eco Dario Albano, Head of Vans Mercedes-Benz Italia: "I risultati di quest'anno, uno dei migliori di sempre per Mercedes-Benz Vans in Italia, premiano la qualità della nostra offerta e la profonda dedication che la nostra squadra rivolge ai bisogni dei nostri clienti, attraverso prodotti di eccellenza, cuciti su misura sulle singole esigenze di chi utilizza i nostri Vans per lavoro, per il tempo libero o per gli spostamenti di tutti i giorni. Una personalizzazione che in futuro raggiungerà livelli ancora più elevati entrando in una nuova era del mondo Vans. Già dal prossimo anno, infatti, avremo le prime anticipazioni della nuova architettura elettrica VAN.EA, modulare e scalabile. Questa piattaforma consentirà una chiara differenziazione tra i van ad uso privato nel segmento del lusso e i van ad utilizzo commerciale nel segmento premium, definendo una fascia di mercato unica nel suo genere".

Infine, qualche anticipazione sull'anno che verrà: il 2025 segnerà una svolta con il lancio della nuova piattaforma per le compatte, che debutterà con la CLA la cui premiere mondiale è prevista a Roma a marzo. Questa innovazione promette di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici, passando dagli attuali 450 a 750 km, e offrendo una ricarica rapida di 300 km in soli 10 minuti alle colonnine superfast. Non solo elettrificazione: la CLA sarà disponibile anche in versione ibrida a benzina con un rivoluzionario motore da 1,5 litri che promette consumi da Diesel.Con il 2024 che si conclude sotto il segno della crescita e della qualità, Mercedes-Benz Italia si prepara a entrare nel nuovo anno con una delle offensive di prodotto più ambiziose di sempre, ponendo al centro l'elettrificazione e l'innovazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA