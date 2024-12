Il Volvo Studio Milano si allarga e punta verso il futuro

Il Volvo Studio Milano si allarga e punta ad essere sempre piaciuto strumento cruciale per la strategia del marchio in Italia. Si è infatti svolto ieri sera l'evento di inaugurazione dei nuovi spazi del Volvo Studio Milano ne quartiere di Portanuova, che ora può contare su nuovi spazi e una nuova configurazione.

Nato da un'idea italiana, il Volvo Studio è un concept globale di Volvo Cars che ha trovato a Milano la sua applicazione originale. Il Volvo Studio Milano è stato inaugurato nel 2017 ed è stato concepito come ambiente di ispirazione scandinava nel quale il pubblico incontra Volvo e i suoi valori.

Già nel 2018, primo anno pieno di attività, il Volvo Studio Milano ha ospitato oltre 60 eventi e nel 2024 la cifra è raddoppiata, portando il Volvo Studio Milano ad essere un punto di riferimento riconosciuto dal pubblico per la diffusione della cultura in città.

Se una delle funzioni principali del Volvo Studio è quella di illustrare i contenuti di prodotto di Volvo e amplificare il messaggio di brand, una parte importante dell'operatività del Volvo Studio Milano è stata ed è costituita dal calendario di eventi di natura artistica ai quali è affidato il racconto dei valori di brand di Volvo, Sicurezza e Sostenibilità in primo luogo.

"Quando abbiamo proposto l'idea del Volvo Studio da realizzarsi a Milano - ha commentato Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - eravamo convinti che ci avrebbe aiutato a raccontare al pubblico in maniera efficace il nostro viaggio verso il futuro della mobilità. La realtà ha superato le nostre aspettative".

Attraverso il coinvolgimento di entità lontane dal mondo dell'auto, sulla base di una reale condivisione di valori, il Volvo Studio Milano ha sviluppato proposte artistiche basate principalmente su Musica e Arte in grado di ispirare il pubblico rispetto a un futuro sostenibile. Volvo è da sempre attenta alle trasformazioni, ai nuovi linguaggi e alle transizioni in atto al fine di proteggere l'avvenire del Pianeta e dei suoi abitanti.





