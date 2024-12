Crosetto, stop ad errori fatti con Cina,mercato auto distrutto

"Costruire un mercato in Africa significa anche mettere delle barriere a dei prodotti a bassissimo costo che potrebbero arrivare negli anni, creando un mercato laggiù, affinché non sia questo il mercato. Così come i ragionamenti sulle aperture, penso al Mercosur (mercato comune dell'America meridionale - ndr), devono nascere pensando agli errori che abbiamo fatto in altri settori. Non possiamo fare sui prodotti agricoli gli stessi errori fatti nel mondo industriale quando abbiamo aperto totalmente le porte alla Cina, facendo produrre le cose che producevamo noi senza avere le regole che avevamo noi, quindi abbiamo distrutto l'industria dell'auto".

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento al convegno di Coldiretti a Roma.

"L'agricoltura italiana, così come l'industria, non teme la competizione con nessuno. Basta non correre con cento chili sulle spalle mentre gli altri vanno in monopattino elettrico", ha aggiunto Crosetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA